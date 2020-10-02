بعد بيل.. توتنهام يعلن رسميا ضم المهاجم البرازيلي فينيسيوس

أعلن فريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي لكرة القدم، رسميا يوم الجمعة، تعاقده مع المهاجم البرازيلي كارلوس فينيسيوس على سبيل الإعارة لموسم واحد قادما من بنفيكا البرتغالي.

وأكد بنفيكا أن توتنهام سيدفع ثلاثة ملايين يورو، لاستعارة اللاعب بينما يملك النادي اللندني أيضا خيار شراء فينيسيوس نهائيا مقابل 45 مليون يورو في نهاية الموسم.

✍️ We are delighted to announce the signing of striker Carlos Vinicius on a season-long loan from Benfica.#BemVindoVinícius ⚪️ #COYS — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) October 2, 2020

وشارك كارلوس فينيسيوس، البالغ من العمر 25 عاما، في 46 مباراة في جميع البطولات، خلال الموسم الماضي، وأحرز فيها 24 هدفا، منها 18 هدفا سجلها خلال 32 مباراة ضمن الدوري البرتغالي، ليتقاسم صدارة هدافي الدوري للموسم الماضي.

يذكر أن توتنهام بلغ دور المجموعات للدوري الأوروبي "يوروبا ليغ"، ودور الثمانية لمسابقة كأس الرابطة الإنجليزية للمحترفي، وحصد أربع نقاط فقط في أول ثلاث مباريات له في الدوري الإنجليزي الممتاز "البريمير ليغ".

المصدر: "رويترز"