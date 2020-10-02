شاهد.. فتاة تجبر منافستها على الاستسلام بطريقة "غريبة"

تغلبت السلوفاكية مونيكا خوخليكوفا على منافستها الفرنسية جايد يوراند بطريقة مثيرة وحركة نادرة، في النزال الذي جمعهما ضمن بطولة "بيلاتور 247" للفنون القتالية المختلطة "MMA".

وفاجأت مونيكا منافستها الفرنسية بطريقة "مسكة العقرب - Scorpion crunch" النادرة، أجبرتها بها على الاستسلام، في النزال الذي جمعهما أمس الخميس، في مدينة ميلانو الإيطالية، وهو الأول للمقاتلين في رياضة "MMA".

There’s a first time for everything!



🎙 @JohnMcCarthyMMA says he’s never seen the "superguard" (🦂 aka scorpion crunch) pulled off in #MMA & Monika Tochlikova made it happen at #Bellator247.



We are live now on YouTube!👇

▶️ https://t.co/rTzaAC8ttR#Bellator247pic.twitter.com/m1cSSNwbSC — BellatorMMA (@BellatorMMA) October 1, 2020

Listen in as @JohnMcCarthyMMA breaks down this headkick from Monika Tochlikova.#Bellator247 prelims are live NOW on our YouTube Channel!



👀https://t.co/rTzaABQSCjpic.twitter.com/OIqLnFnwwV — BellatorMMA (@BellatorMMA) October 1, 2020

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وقال جون مكارتي خبير بطولة "بيلاتور - Bellator "، وهو حكم سابق في UFC، إنه لم ير من قبل هذه الحركة في رياضة الفنون القتالية المختلطة "MMA".

المصدر: وكالات