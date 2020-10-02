إصابة جديدة بفيروس كورونا في الدوري الإيطالي

أعلن نادي نابولي الإيطالي لكرة القدم، اليوم الجمعة، إصابة لاعبه البولندي بيوتر جيلينسكي بفيروس كورونا بعد خمسة أيام من استضافة جنوة، الذي ظهرت فيه العديد من حالات الإصابة بالعدوى.

وقال نابولي في بيان له إن أحد أفراد طاقم الفريق أصيب أيضا بالعدوى بعد اختبارات أجريت يوم الخميس.

Al termine dell’elaboraIone dei tamponi fatti ieri, sono risultati positivi al Covid-19 il calciatore Piotr Zielinski e il collaboratore (extra gruppo squadra) Giandomenico Costi — Official SSC Napoli (@sscnapoli) October 2, 2020

وتبعا للاجراءات الصحية التي يطبقها الدوري الإيطالي سيتعين على زيلينسكي دخول الحجر الصحي، وسيغيب عن مباراة يوفنتوس يوم الأحد المقبل.

كما سيغيب اللاعب البولندي البالغ من العمر 26 عاما، على الأرجح عن مباراة منتخب بلاده الودية أمام نظيره الفنلندي يوم الأربعاء المقبل، وكذلك عن مواجهتي دوري الأمم الأوروبية أمام إيطاليا والبوسنة.

وسيخضع لاعبو نابولي لمزيد من الفحوص قبل السفر إلى تورينو لمواجهة يوفنتوس، يوم الأحد.

المصدر: "رويترز"