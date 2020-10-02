البطلة الروسية الحسناء زاغيتوفا: أدرب شفتاي الكسولتين

كشفت البطلة الأولمبية الروسية، آلينا زاغيتوفا، طريقة تدربها على الإلقاء، للمشاركة في تقديم عرض الموسم الجديد من "العصر الجليدي" عبر القناة التلفزيونية الروسية الأولى.

وقالت زاغيتوفا، وفقا لموقع "sports.ru": "لدي مدرسة متخصصة بطريقة الإلقاء. أضع سدادة خاصة في فمي وأبدأ بالتكلم. تطلب المعلمة مني التحدث في كل مكان، أينما أجد الوقت. وأنا أقود السيارة برفقة والدتي، أضع هذه السدادة في فمي وأبدأ بترديد جمل صعبة النطق أو نصوص أتدرب عليها".

وأوضحت: "هذه السدادة لتمرين الشفاه. المعلمة تقول إن شفتاي كسولتين، لذلك أنا أدربها".

Большой пятничный выпуск! Сегодня у нас в гостях Алина Загитова и Алексей Ягудин, которые расскажут о новом сезоне шоу «Ледниковый период» ⛸



Смотрите #ВечернийУргант в 23:40 на Первом сразу после финала #Голос60+ 📺 pic.twitter.com/5WeJS2JwbY — Вечерний Ургант (@Urgant_Show) October 2, 2020

يذكر أن آلينا البالغة من العمر 18 عاما، هي صاحبة الميدالية الذهبية في مسابقة التزحلق الفني على الجليد لفردي السيدات في منافسات الألعاب الأولمبية الشتوية التي استضافتها بيونغ تشانغ الكورية الجنوبية عام 2018، وفازت بجميع الألقاب الممكنة في هذه اللعبة، وقررت في ديسمبر 2019، تعليق مسيرتها الاحترافية، والمشاركة في عرض "الجميلة النائمة" لبطلة التزحلق الفني على الجليد سابقا، تانيانا نافكا زوجه دميتري بيسكوف المتحدث الرسمي باسم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وتستعد آلينا زاغيتوفا الآن للمشاركة في تقديم الموسم الجديد لعرض "العصر الجليدي" مع مواطنها أليكسي يغودين بطل العالم للتزحلق على الجليد سابقا.

المصدر: وكالات