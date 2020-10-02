تيم يتخطى رود بسهولة ويصعد للدور الرابع في "رولان غاروس"

صعد النمساوي دومينيك تيم، إلى الدور الرابع في بطولة فرنسا المفتوحة للتنس "رولان غاروس"، بعد فوزه السهل اليوم الجمعة، على النرويجي كاسبر رود، بثلاث مجموعات متتالية 6-4، و6-3، و6-1.

ولم تكن بداية تيم في المباراة مثالية، حيث واجه ست نقاط لكسر إرساله في المجموعة الأولى، لكن أداءه تحسن مع استمرار اللقاء تحت سقف ملعب "فيليب شاترييه".

Good day at the office 💼@ThiemDomi blasts into his fifth consecutive R16 in Paris defeating Ruud 6-4 6-3 6-1.#RolandGarrospic.twitter.com/Qh8gcr5uNa — Roland-Garros (@rolandgarros) October 2, 2020

وكسر تيم إرسال رود ست مرات خلال المباراة، ليحسم النتيجة بخامس ضربة إرسال ساحق من النوع الذي لا يرد.

وكانت هذه أول مواجهة بين تيم (27 عاما)، ورود (21 عاما) المصنف 28 في البطولة.

وسيلتقي تيم في الدور الرابع مع الفائز من المواجهة بين البطل الأسبق، السويسري ستانيسلاس فافرينكا، والفرنسي هوغو جاستون.

وكان تيم خسر في نهائي فرنسا المفتوحة في العامين الماضيين، أمام نجم الملاعب الرملية، الإسباني رافائيل نادال، المتوج بلقب "رولان غاروس" 13 مرة.

المصدر: وكالات