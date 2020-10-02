حبيب يرد بانزعاج على سؤال حول رحيل والده قبل مواجهة غايتجي

أعرب الروسي حبيب نورمحمدوف بطل "UFC" عن غضبه بسبب سؤال حول ما إذا كان غياب والده عن معسكره التدريبي يؤثر على استعداده لمواجهة البطل الأمريكي جاستن غايتجي، يوم 24 أكتوبر الجاري.

ونقل موقع "Sport24" عن حبيب، قوله: "لا أفهم عندما يسألني الناس، ما مدى صعوبة التدريب من دون والدك؟ بالطبع هذا صعب. لا أفهم لماذا تسألوني باستمرار عن هذا. هذا صعب جدا. هل لديك أب؟ إذا حدث له شيء ما، فهل تعتقد أن ذلك سيكون صعبا عليك، أم سهلا؟ أنا إنسان أيضا".

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ويستعد حبيب لمواجهته المرتقبة أمام البطل جاستن غايتجي، يوم 24 أكتوبر الجاري، ضمن دورة "UFC 254" للفنون القتالية المختلطة، ومن المرجح أن يقام النزال بين البطلين في "جزيرة القتال - Fight Island" بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي.

ويحتفظ البطل الروسي بسجل خال من الهزائم في 28 نزالا خاضها حتى الآن خلال مسيرته الاحترافية.

بينما يحمل غايتجي، البالغ من العمر 31 عاما، حزام البطل المؤقت للوزن الخفيف، الذي توج به على حساب مواطنه توني فيرغسون إثر فوزه عليه بالضربة الفنية القاضية، في النزال الرئيسي لدورة "UFC 249"، في مايو الماضي، بمدينة جاكسونفيل بولاية فلوريدا الأمريكية، ليحقق بذلك انتصاره الـ22 خلال مسيرته الاحترافية حتى الآن، مقابل هزيمتين.

يذكر أن والد حبيب، عبد المناب نورمحدوف، توفي يوم 3 يوليو 2020، في العاصمة موسكو متأثرا بمضاعفات مرتبطة بعدوى فيروس كورونا "كوفيد-19".

المصدر: وكالات