ريال مدريد يتلقى ضربة موجعة قبل مواجهة برشلونة في الكلاسيكو

تعرض ريال مدريد لصدمة قوية، قبل مواجهته لغريمه برشلونة في الدوري الإسباني نهاية الشهر الجاري، وذلك بعد إصابة الظهيرالأيمن، داني كارفاخال، وإمكانية غيابه عن الملاعب لفترة طويلة.

وقال ريال مدريد في بيان رسمي اليوم الجمعة: "أظهرت الفحوصات التي أجريت اليوم للاعبنا داني كارفاخال، من قبل الخدمات الطبية في ريال مدريد، تعرضه لإصابة في الرباط الجانبي الداخلي لركبته اليمنى. سيتم تقييم تطور حالته".

Parte médico de Carvajal.#RealMadrid — Real Madrid C.F. (34🏆) (@realmadrid) October 2, 2020

ولم يكشف النادي الملكي مدة غياب مدافعه الدولي الإسباني، لكن صحيفة "ماركا"، توقعت ابتعاده عن الملاعب لمدة شهرين.

وتوقعت الصحيفة الإسبانية، أن يغيب كارفاخال عن ريال مدريد في مبارياته بدور المجموعات لدوري أبطال أوروبا المقررة في شهري أكتوبر ونوفمبر، أمام كل من إنتر ميلان، وشاختيور دونيتسك، وبروسيا مونشنغلادباخ، بالإضافة إلى مباريات في الدوري الإسباني أمام كل من لفانتي، قادش، هويسكا، فالنسيا، فياريال، والكلاسيكو أمام برشلونة يوم 25 أكتوبر الجاري.

وأشارت الصحيفة إلى أن المدير الفني للريال، الفرنسي زين الدين زيدان، سيعتمد خلال المباريات المقبلة، في مركز الظهير الأيمن، على فيرلاند ميندي، ولوكاس فاسكيز.

المصدر: "ماركا" + موقع ريال مدريد