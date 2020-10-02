رسميا.. استدعاء السوري - الألماني محمود داوود لتشكيلة منتخب "المانشافت"

استدعى يواكيم لوف، مدرب منتخب ألمانيا، السوري - الألماني محمود داوود، لاعب خط وسط نادي بوروسيا دورتموند، لقائمة منتخب "المانشافت"، استعدادا لاستئناف منافسات دوري الأمم الأوروبية.

ونشر حساب منتخب ألمانيا على "تويتر"، القائمة التي ضمت 29 لاعبا، بينهم محمود داوود، المولود في سوريا.

وبهذا الاستدعاء، يكون مدرب منتخب ألمانيا، قد أنهى كل أحلام منتخب سوريا ومدربه التونسي، نبيل معلول، الذي كان يمني النفس في إقناع محمود داوود، لتمثيل منتخب "نسور قاسيون" بدل "المانشافت".

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وسبق لمحمود داوود البالغ عمره 24 عاما، الذي انتقل مع والديه للعيش في ألمانيا عندما كان رضيعا، تمثيل منتخبات ألمانيا في فئات الناشئين والشباب، لكنه لم يسبق له التواجد ضمن كتيبة المدرب لوف.

ومن المقرر أن يخوض المنتخب الألماني مواجهة ودية ضد تركيا، الأربعاء المقبل، قبل أن يواجه أوكرانيا وسويسرا تواليا ضمن منافسات دور مجموعات دوري الأمم الأوروبية.

وكان محمود داوود عاد لتشكيلة دورتموند الأساسية لأول مرة منذ مايو الماضي، وذلك خلال المباراة التي خسرها "أسود الفيستيفال" أمام بايرن ميونيخ (2-3)، الأربعاء الماضي، في كأس السوبر الألماني.

المصدر: حساب منتخب ألمانيا + وكالات