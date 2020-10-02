موسيماني مدرب الأهلي المصري الجديد يصل مطار القاهرة (صورة)

وصل مطار القاهرة الدولي، صباح اليوم الجمعة، المدرب الجديد لنادي الأهلي المصري لكرة القدم، الجنوب إفريقى، بيتسو موسيماني.

وأعلن نادي الأهلي، أمس الخميس، تعاقده مع موسيماني لمدة موسمين، خلفا للمدير الفني السويسري، رينيه فايلر، الذى انتهت مهمته مع "القلعة الحمراء" رسميا أول أمس، بانتهاء مباراة الأهلي والترسانة بدور الـ16 لكأس مصر.

وكان مجلس إدارة النادي الأهلي، قرر في اجتماعه أمس الخميس، برئاسة محمود الخطيب، الموافقة على ما جاء في المذكرة المرفوعة من لجنة التخطيط بالتنسيق مع المشرف العام على الكرة، والتى تضمنت ما يلي:

1. إنهاء العلاقة التعاقدية مع السيد رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، بما يتفق مع بنود عقده مع النادي، نظرا لصعوبة تحقيق مطالبه الطارئة والتي لم تكن مدرجة في بنود التعاقد وتتعارض مع مصلحة الفريق واستقراره في هذه المرحلة المهمة، فضلا عن حاجة لاعبيه للتركيز والاستعداد القوي للمرحلة القادمة.

2. التعاقد مع السيد بيتسو موسيماني الجنوب إفريقي مديرا فنيا للفريق الأول لكرة القدم اعتبارا من غد (اليوم) الجمعة ولمدة موسمين، مع جهازه المعاون الذي يضم مدربا عاما ومعدا بدنيا ومحلل أداء. كما ينضم للجهاز الكابتن سامي قمصان كمدرب مساعد، والبلجيكي ميشيل يانكون كمدرب حراس المرمي، واللذين تم الأبقاء عليهما، واستمرار الكابتن سيد عبد الحفيظ مديرا للكرة.

المصدر: RT

ناصر حاتم