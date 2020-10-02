أول تعليق لمدرب ليفربول بعد خروج فريقه من كأس الرابطة الإنجليزية

تحدث مدرب ليفربول، يورغن كلوب، بعد خسارة فريقه أمام أرسنال في دور الـ16 لكأس الرابطة الإنجليزية لكرة القدم، مؤكدا أنه "إذا كان هناك من يجب أن يفوز في الـ90 دقيقة، فهو نحن".

وخرج ليفربول من دور الـ16 لكأس رابطة المحترفين الإنجليزية، إثر خسارته أمام ضيفه أرسنال بركلات الترجيح 4-5، بعد نهاية الوقت الأصلي لمباراتهما التي أقيمت أمس الخميس بالتعادل السلبي.

Arsenal win on penalties! pic.twitter.com/2O5ZHB12up — Football Daily (@footballdaily) October 1, 2020

وقال كلوب في تصريحات صحفية بعد المباراة: "إذا كان هناك من يجب أن يخرج منتصرا في الـ90 دقيقة، فهو نحن وليس أرسنال".

وأضاف: "لكن كان يجب علينا تحويل الفرص التي تتاح إلينا إلى أهداف لكي نفوز، لسنا في أرض الأحلام"، في إشارة إلى ملعب "أنفيلد" معقل نادي ليفربول، الذي لم يتكبد فيه الفريق أي خسارة منذ فترة طويلة.

وأردف المدرب الألماني: "في الوقت نفسه، أعجبني العديد من الأمور في المباراة، لقد رأيت أداء جيدا.. ركلات الترجيح ليست هدية، الجميع يعرف ذلك".

وأكمل: "افتقدنا للمسة الأخير في المباراة مع أرسنال، ونجح لاعبو الفريقين في تغطية بعضهم البعض، ولم تكن هناك فرص كثيرة سانحة للتسجيل".

المصدر: gazeta.ru