شاهد.. التونسي ساسي يخلع سماعة حكم لقاء الزمالك والمصري ويعتدي عليه

شهد الشوط الأول لمباراة فريق الزمالك ومضيفه المصري البورسعيدي (1-0) اليوم الخميس، ضمن الجولة 31 للدوري المصري الممتاز، طرد لاعبه التونسي فرجاني ساسي.

واعترض فرجاني ساسي على قرارات حكم اللقاء، أمين عمر، والإعتداء عليه بخلع سماعته، مما اضطر الحكم لإشهار البطاقة الحمراء في وجهه في الدقيقة 36 من زمن الشوط الأول للقاء، على استاد "برج العرب".

لحظة طرد فرجاني ساسي بعد تعديه على حكم لقاء المصري ❌pic.twitter.com/8Tt34cJiCL — Yallakora (@Yallakoranow) October 1, 2020

ووفقا للوائح االعقوبات في الاتحاد المصري لكرة فإنه في حال صدور أي فعل غير رياضي ضد الحكم أو مساعديه تكون العقوبة الإيقاف أربع مباريات مع تغريمه ماليا أما في حالة الاعتداء على الحكم أو أحد مساعديه خلال المباراة توقع عقوبة على اللاعب تصل للإيقاف 8 مباريات وغرامة مالية تصل إلى 50 ألف جنيه مصري.

المصدر: وكالات