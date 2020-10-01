حساب بلدية مدينة إسطنبول التركية يثير ضجة بعد نشره صورة غريبة لرونالدو (صورة)

أثار حساب بلدية مدينة إسطنبول على "تويتر"، جدلا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما نشر صورة للبرتغالي كريستيانو رونالدو، وهو يحمل بيده كتابا عن "حرب الاستقلال التركية".

وأرفق الحساب الصورة بتعليق "لقد أرسلنا مؤخرا مئات الآلاف من الكتب إلى المكتبات في جميع أنحاء الأناضول. وبالطبع، أضفنا معها كتاب الخطاب المقارن بالذكريات المعد خصيصا، والذي نشرناه للتو.. لكننا لم نتوقع الكثير" في إشارة إلى وصوله إلى رونالدو.

Yakın tarihte Anadolu'nun dört bir yanındaki kütüphanelere yüz binlerce kitap gönderdik. Elbette yeni basımını yaptığımız, özel hazırlanmış "Hatıratlarla Karşılaştırmalı Nutuk" eserini de yanına ekledik.



Fakat bu kadarını biz de beklemiyorduk.😀



📚@istkitapcisi ➡️ @Cristianohttps://t.co/T5TKIictcL — İstanbul Büyükşehir Belediyesi (@istanbulbld) September 28, 2020

وكشفت صحيفة "هبرلار" التركية، حقيقة قراءة رونالدو للكتاب المذكور، حيث قالت: "نشرت بلدية إسطنبول، على الصفحة الرسمية الخاصة بها في تويتر، صورة للاعب كرة القدم الشهير، كريستيانو رونالدو، وهو يحمل بيده كتابا باسم نوتوك (الخطاب المقارن بالذكريات)، ومن أجل الترويج للكتاب، قامت بوضعه في صورة للاعب الشهير (كريستيانو رونالدو) وكأنه يقرأ هذا الكتاب".

وبالفعل، تبين من خلال زيارة حساب رونالدو على "إنستغرام"، أن الأخير سبق له وأن نشر قبل أربعة أيام، صورة له مطابقة لتلك التي نشرها حساب بلدية مدينة إسطنبول، ولكن النجم البرتغالي كان يحمل في يده كتابا آخر وهو بعنوان "قوة الاتصال"، وأرفق وقتها "الدون" الصورة بتعليق "وقت القراءة.. الحياة والعلم".

المصدر: وكالات