شاهد.. ماذا أهدر سواريز في ثاني مبارياته مع أتلتيكو مدريد!

سقط أتلتيكو مدريد في كمين مضيفه هويسكا، واكتفى بالتعادل معه سلبيا، خلال المباراة التي جمعتهما، أمس الأربعاء، في المرحلة الرابعة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وشهدت المباراة، تضييع الوافد الجديد الأوروغوياني لويس سواريز، هدفا محققا لأتلتيكو مدريد.

فبعد مشاركته في الجولة الماضية للمرة الأولى مع الأتلتيكو، عندما دخل بديلا في مباراة غرناطة، وسجل هدفين وصنع هدفا آخر، شارك الدولي الأوروغوياني أساسيا في لقاء هويسكا، لكنه أضاع على فريقه الفوز، بعدما فشل في تسجيل فرصة سانحة.

وانفرد سواريز في مطلع الشوط الثاني بحارس مرمى نادي هويسكا، ليحاول مراوغته ثم سدد الكرة لترتطم بالحارس وتذهب إلى خارج الملعب.

Lool people questioned why Barcelona let Suarez go!



This is why!😂😂 pic.twitter.com/tjEkBsJG0z — Ultimate10 (@ClassicMessi10) September 30, 2020

وكان انتقال سواريز إلى أتلتيكو مدريد قادما من برشلونة، قد أثار جدلا واسعا بين محبي الفريق الكتالوني، الذين انتقدوا إدارة فريقهم بعد التفريط في واحد من أفضل لاعبي "البارسا" خلال الأعوام الستة الأخيرة.

تجدر الإشارة إلى أن سواريز هو الهداف التاريخي الثالث لنادي برشلونة برصيد 198 هدفا.

المصدر: RT