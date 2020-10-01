قطبا مانشستر يبلغان ربع نهائي كأس الرابطة الإنجليزية (فيديو)

بلغ قطبا مانشستر، السيتي واليونايتد، ربع نهائي كأس رابطة المحترفين الإنجليزية لكرة القدم، أمس الأربعاء، بعد فوز الأول على مضيفه بيرنلي 3-0، والثاني على مضيفه برايتون 3-0.

وسجل ثلاثية "السيتيزنز"، الدولي الإنجليزي رحيم سترلينغ "هدفين"، والوافد الجديد الإسباني فيران توريس، في الدقائق 35، 49 و65 على الترتيب.

🎥 | ملخص مباراة مانشستر سيتي 3 - 0 بيرنلي



⚽️ رحيم ستيرلينغ (35)

⚽️ رحيم ستيرلينغ (49)

⚽️فيران توريس (65) pic.twitter.com/3UOlnjHA6O — شبكة مانشستر سيتي (@ManCity_Arabs) October 1, 2020

أما ثلاثية اليونايتد في شباك برايتون، فقد تكفل بتسجيلها كل من الإسكتلندي سكوت ماكتوميناي، والإسباني خوان ماتا، والفرنسي بول بوغبا، في الدقائق 44، 73 و80 على الترتيب.

والتحق بذلك قطبا مدينة مانشستر، بأندية توتنهام، ونيوكاسل، وإيفرتون، التي حجزت في وقت سابق مقاعدها في الدور ربع النهائي لكأس الرابطة الإنجليزية، في حين سيخوض ليفربول مباراة حامية الوطيس ضد أرسنال لتحديد المتأهل منهما.

المصدر: RT