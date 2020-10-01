رولان غاروس.. بيرتنز تغادر الملعب على كرسي متحرك بعد تعرضها للإهانة من إيراني (فيديو)

تجنبت الهولندية كيكي بيرتنز، الخروج مبكرا من بطولة فرنسا للتنس "رولان غاروس"، بعد نجاتها من نقطة لخسارة المباراة، أمام الإيطالية سارة إيراني، لتبلغ الدور الثالث أمس الأربعاء.

وفازت بيرتنز، المصنفة خامسة، بالمباراة بنتيجة، 7-6، و3-6، و9-7، بعد موقعة حامية على الملاعب الرملية استغرقت أكثر من ثلاث ساعات، لكنها غادرت الملعب على كرسي متحرك، بعدما أهانتها منافستها الإيطالية ورفضت مصافحتها عقب انتهاء اللقاء.

Errani openly mocking Bertens’ injury now... pic.twitter.com/bJnh3qywOq — Bastien Fachan (@BastienFachan) September 30, 2020

ولم تخل المباراة من الجدل، حيث احتاجت بيرتنز، التي عانت من مشاكل جسدية في المجموعة الثالثة، للحصول على استراحة، لتسخر إيراني من إصابتها بحركة مستفزة بعد فوزها بإحدى الكرات في شوط كسر الإرسال.

Sara Errani non proprio benissimo con Kiki Bertens...



Olandese in lacrime suppongo più per i crampi, visto che è uscita in sedia a rotelle, che per il comportamento della Errani.#RolandGarros2020pic.twitter.com/5aJqer789K — Matteo Vismara (@Teo__Visma) September 30, 2020

وعقب انتهاء المباراة، غادرت إيراني الملعب دون المصافحة المعتادة بين اللاعبات عند الشبكة، وقبل أن تلتقط أغراضها صرخت في وجه منافستها باللغة الإيطالية: "اذهبي عليك اللعنة".

وفور سماعها للإهانة، ألقت بيرتنز بالمضرب على الأرض، وغطت وجهها بالمنشفة، لتدخل في نوبة بكاء وهي جالسة في المقعد الخاص بها داخل الملعب.

Wat een bizarre middag voor #kikibertens en schandalig gedrag van #Erranipic.twitter.com/VO7MrY7ymR — د. سليمانMo Soliman (@mosol13) September 30, 2020

ولم ينته الأمر عند هذا الحد، حيث بدأت الهولندية في التألم على مقعدها وطلبت تدخلا طبيا، حيث احتاجت لكرسي متحرك لمغادرة الملعب، نظرا لمعاناتها من اضطرابات نفسية نتيجة للإهانة التي تعرضت لها، وأيضا لمعاناتها بدنيا بعد المجهود الكبير الذي بذلته في المباراة.

¡TRISTE IMAGEN!

🎾Así se retiraba de la cancha Kiki Bertens, luego de ganar 9-7 en el tercer set en una batalla de 3 horas y 11 minutos ante Sara Errani.

¡Esperemos se recupere y pueda llegar a su próximo partido!#RolandGarrospic.twitter.com/dO0L9zoFXp — Tiempo De Tenis (@Tiempodetenis1) September 30, 2020

ولم يصدر منظمو بطولة "رولان غاروس"، أي بيان أو تعليق حتى الآن بشأن أحداث مباراة بيرتنز وإيراني.

المصدر: وكالات