برشلونة يصدر بيانا صادما لرئيسه بارتوميو

أعلن نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم اليوم الأربعاء، عن البيانات الأولى بشأن توقيعات سحب الثقة من الرئيس جوسيب ماريا بارتوميو ومجلس إدارته.

وأصدر برشلونة بيانا، وفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، يوضح فيه نتيجة مراجعة 6810 توقيعات من أصل 20687 توقيعا قدمها العضو جوردي فاري، المروج للتصويت على سحب الثقة من مجلس الإدارة.

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وأشار البيان إلى أن هناك 5795 توقيعا صحيحا، بينما لا تزال عملية التحقق جارية من 766 توقيعا، فيما تم إبطال 249 توقيعا.

وذكر بيان نادي برشلونة أنه لا تزال هناك 13877 بطاقة لم يتم فتحها حتى الآن.

وتضم لجنة سحب الثقة من بارتوميو، عضوين من مجلس إدارة النادي، بالإضافة إلى مندوب من الاتحاد الكتالوني لكرة القدم.

المصدر: وكالات