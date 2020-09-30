الأسطورة ديل بوسكي: ميسي يخدم منتخب إسبانيا

صرح المدير الفني لمنتخب إسبانيا لكرة القدم سابقا الأسطورة فيسنتي ديل بوسكي، بأن بقاء الأرجنتيني ليونيل ميسي في صفوف فريق برشلونة أمر جيد للكرة الإسبانية.

وقال ديل بوسكي، في تصريحات أبرزتها صحيفة "سبورت": "أزمة ليونيل ميسي مع برشلونة؟ لا يزال اللاعب في ناديه الكتالوني حتى الآن، وهذا أمر جيد للكرة الإسبانية".

وأوضح: "أهم شيء الآن أن تبرز المواهب الشابة مثل أنسو فاتي عند اللعب مع ميسي، وهذا سيخدم المنتخب الإسباني في المستقبل".

يذكر أن فيسنتي ديل بوسكي تولى تدريب منتخب إسبانيا خلال الفترة ما بين عامي (2008 و2016)، ورحل عن "الماتادور" عقب خروجه من الدور ثمن النهائي لبطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2016" في فرنسا، على يد نظيره الإيطالي، إثر خسارته أمامه (2-0) في اللقاء الذي جمعهما يوم 27 يونيو 2016.

وقاد المدرب الإسباني منتخب بلاده للفوز بكأس العالم 2010 ويورو 2012.

ويعتبر ديل بوسكي المدرب الوحيد في التاريخ الذي فاز بكأس العالم وكأس أمم أوروبا، وكذلك دوري أبطال أوروبا، حققه مرتين مع ريال مدريد عامي 2000 و2002.

المصدر: وكالات