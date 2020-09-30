وزير الرياضة الإيطالي يعلق على مطالب إيقاف الدوري

علق وزير الرياضة الإيطالي فينتشنزو سبادافورا، على دعوات إيقاف الدوري الإيطالي لكرة القدم هذا الموسم، بسبب مخاوف من انتشار فيروس كورونا بين لاعبي الأندية.

وقال سبادافورا، في تصريحات أبرزتها صحيفة "لاغازيتا ديللو سبورت" الإيطالية: "تعليق وزارة الصحة؟ إن هذه التصريحات متسرعة جدا، لأن الظروف الحالية لا تجبرنا على إيقاف الدوري".

وأضاف: "أريد أن أكون متفائلا. لا نحتاج الآن لإيقاف المباريات، كما أنه لا داعٍ لتغيير البروتوكول الطبي. إنه يطبق بشكل جيد في الوقت الحالي".

وكانت ساندرا زامبا، ممثلة وزارة الصحية الإيطالية، دعت لإيقاف الدوري عقب ظهور 14 إصابة بكورونا بين صفوف جنوى.

والتقى فريق جنوى مع مضيفه نابولي يوم الأحد الماضي، بعد يوم واحد من ظهور حالتي إصابة بكورونا في الفريق، قبل تسجيل 12 حالة أخرى من خلال الاختبارات، التي خضع لها اللاعبون وأعضاء الجهاز الفني.

المصدر: وكالات