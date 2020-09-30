شاهد.. النصر يهز شباك الأهلي في "الديربي" السعودي بقطر

تقدم نادي النصر على الأهلي (1-0) في "الديربي" السعودي الذي يجمعهما اليوم الأربعاء، على ملعب جاسم بن حمد، في الدوحة، في الدور ربع النهائي لدوري أبطال آسيا لكرة القدم.

وأحرز لاعب خط الوسط الأرجنتيني غونزالو مارتينيز هدف التقدم للنصر مبكرا، في الدقيقة 13 من انطلاق صافرة بداية اللقاء.

هدف.. النصر السعودي يتقدم 1-0 على الاهلي عن طريق غونزالو مارتينيز د13 #النصر_الأهلي#دوري_أبطال_آسياpic.twitter.com/pqSTpRBKyq — قنوات الكاس (@alkasschannel) September 30, 2020

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المصدر: RT