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شاهد.. النصر يهز شباك الأهلي في "الديربي" السعودي بقطر

الرياضة

شاهد.. النصر يهز شباك الأهلي في
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تقدم نادي النصر على الأهلي (1-0) في "الديربي" السعودي الذي يجمعهما اليوم الأربعاء، على ملعب جاسم بن حمد، في الدوحة، في الدور ربع النهائي لدوري أبطال آسيا لكرة القدم.

وأحرز لاعب خط الوسط الأرجنتيني غونزالو مارتينيز هدف التقدم للنصر مبكرا، في الدقيقة 13 من انطلاق صافرة بداية اللقاء.

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المصدر: RT 

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