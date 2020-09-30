السومة وحمد الله وجها لوجه في "ديربي" سعودي على الأراضي القطرية
تتجه أنظار الكرة العربية عامة والسعودية خاصة اليوم الأربعاء، صوب ملعب جاسم بن حمد، في الدوحة، الذي سيكون مسرحا "للديربي" بين النصر والأهلي، في ربع نهائي دوري أبطال آسيا.
وسيقود المغربي عبد الرزاق حمد الله هجوم فريق النصر في التشكيلة الأساسية التي اختارها المدير الفني البرتغالي روي فيتوريا لمواجهة الأهلي، وجاءت كالتالي:
🎥|| تعرّف على تشكيلة أول #عالمي في آسيا 🤩#النصر_الاهلي#معاك_يانصر 💛 pic.twitter.com/MXXRdcMKtz— نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) September 30, 2020
في المقابل، تقدم السوري عمر السومة التشكيلة الأساسية التي اختارها الصربي فلادان ميلوشفيتش المدير الفني لنادي أهلي جدة، لمواجهة النصر:
تشكيلة الفريق ⚽💚#الأهلي_النصرpic.twitter.com/LS8mjmw3jM— النادي الأهلي السعودي (@ALAHLI_FC) September 30, 2020
وستقام المباراة في الساعة (16:40) بتوقيت مكة المكرمة، توقيت قطر مستضيفة البطولة.
المصدر: "twitter/alahli_fc/alnassrfc"