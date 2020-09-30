شاهد.. سماع دوي "انفجار" أثناء مجريات مباراة فافرينكا وكويبفير في رولان غاروس (فيديو)

سمع دوي انفجار قوي في العاصمة الفرنسية، اليوم الأربعاء، وأكدت شرطة باريس أن صوت الانفجار ناتج عن تخطي طائرة حربية جدار الصوت.

وتزامن الانفجار مع انطلاق مباراة السويسري ستان فافرينكا والألماني دومينيك كويبفير في الدور الثاني لبطولة فرنسا المفتوحة للتنس "رولان غاروس".

Момент парижского взрыва в трансляции "Ролан Гаррос" pic.twitter.com/YKm0FwBMR7 — Белая Леди🇷🇺! (@Russia_Magadan) September 30, 2020

ووثقت عدسات الكاميرات لحظة الانفجار، حيث توقف كويبفير عن لعب كرة إرساله بعد سماع صوت الانفجار فيما بدا فافرينكا مستغربا.

المصدر: نوفوستي