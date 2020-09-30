شاهد.. لقطة كوميدية لمورينيو بعد فوز توتنهام على تشيلسي

احتفل المدرب البرتغالي المثير للجدل، جوزيه مورينيو، بطريقة طريفة، بعدما تغلب فريقه الحالي توتنهام على ناديه السابق تشيلسي، خلال مباراة جمعت الفريقين أمس الثلاثاء.

والتقطت عدسات الكاميرات بعد نهاية المباراة، لقطة كوميدية لمورينيو مع مساعده، وهما يعانقان بعضما البعض قبل أن يركضا سويا مثل الأطفال الصغار إلى غرفة تغيير الملابس، فرحا بالفوز.

مورينهو بعد الفوز على تشلسي😂💙:



pic.twitter.com/7RCbsglZVn — E P L W O R L D (@EPLworld) September 30, 2020

وانتصر توتنهام على ضيفه تشيلسي بركلات الترجيح 5-4، بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل الإيجابي 1-1 في دور الـ16 من كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة.

وشهدت المباراة مشادات بين مورينيو ومدرب تشيلسي فرانك لامبارد، الذي سبق للبرتغالي أن أشرف على تدريبه عندما كان مديرا فنيا لـ"البلوز".

Old friends Jose Mourinho and Frank Lampard exchanged words on the touchline during the first half at the Tottenham Hotspur Stadium.pic.twitter.com/dNJXJ5lLD0 — Sky Sports (@SkySports) September 29, 2020

يذكر أن مورينيو تولى مهمة تدريب تشيلسي في ولايتين، الأولى بين عامي 2004 و2007، والثانية بين عامي 2013 و2015، وأشرف خلال الفترتين على تدريب لامبارد، الذي كان لاعبا في صفوف "البلوز" بين عامي 2001 و2014.

المصدر: RT