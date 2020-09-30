شاهد.. نجم برشلونة الجديد يصل كتالونيا لإجراء الفحص الطبي

وصل الظهير الأيمن لنادي أياكس أمستردام، النجم الأمريكي الشاب سيرجينو دست، صباح اليوم الأربعاء إلى برشلونة، تمهيدا للانتقال إلى الفريق الكتالوني.

ونشرت وسائل إعلام إسبانية، فيديو للحظة وصول دست إلى مطار برشلونة، قبل توجهه إلى مقر النادي الكتالوني لإجراء الفحص الطبي.

Sergiño Dest ya está en Barcelona . Pronto será oficial el fichaje . El Barcelona ya tiene lateral derecho de futuro !! pic.twitter.com/41HvC9B2Jb — Alfredo Martínez (@Alfremartinezz) September 29, 2020

🚨 Here he is! Sergiño Dest has landed in Barcelona. #Transfers 🔥🇺🇸💣



pic.twitter.com/HQ6SI5cI5R — Hagrid ✆ (@HagridFCB) September 29, 2020

وينتظر أن يوقع صاحب الـ19 عاما، عقد انضمامه إلى برشلونة في وقت لاحق اليوم، مقابل 23 مليون يورو.

وتعاقد "الباراسا" مع الظهير الأيمن الأمريكي، لتعويض البرتغالي نيلسون سيميدو، الذي رحل مؤخرا إلى وولفرهامبتون.

المصدر: وسائل إعلام إسبانية