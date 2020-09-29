ليفربول يعلن إصابة أحد نجومه بفيروس كورونا

أعلن نادي ليفربول بطل الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الثلاثاء، إصابة لاعبه الجديد الإسباني تياغو ألكانتارا بفيروس كورونا، وعزل نفسه حاليا بعد ظهور أعراض بسيطة عليه.

وقال جيم موكسون طبيب الفريق الأول في ليفربول في بيان: "الكشف عن نتيجة فحص كوفيد-19 علنا شيء يعود لاختيار كل لاعب".

وأضاف: "اتبعنا كافة البروتوكولات وتياغو على ما يرام. سيعزل نفسه حاليا وفقا للإرشادات ونأمل أن يعود إلينا سريعا".

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وسيغيب اللاعب الإسباني، الذي انضم من بايرن ميونيخ في وقت سابق من الشهر الحالي وخاض مباراته الأولى أمام تشيلسي (2-0)، في المباراتين القادمتين، في ما غاب عن مباراة ليفربول أمام ضيفه أرسنال (3-1)، أمس الاثنين، على ملعب "أنفيلد".

ويلتقي ليفربول مع أرسنال من جديد يوم الخميس المقبل على ملعب "أنفيلد" وذلك ضمن دور الستة عشر لمسابقة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية، ومن ثم سيواجه مضيفه أستون فيلا، يوم الأحد القادم، ضمن منافسات "البريمير ليغ".

المصدر: "رويترز"