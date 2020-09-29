مدرب برشلونة يطلب الاستغناء عن 3 لاعبين من بين 6 أسماء

كشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أن مسؤولي برشلونة بالتنسيق مع مدربه الهولندي رونالد كومان، يخططون للاستغناء عن ثلاثة لاعبين جدد قبل غلق نافذة الميركاتو الحالي.

وطرحت الصحيفة 6 أسماء لا يرغب كومان في بقائها، ويرحب برحيل ثلاثة منهم، سواء بالبيع النهائي أو الإعارة، من أجل توفير الأموال في الأيام القليلة القادمة، وهؤلاء اللاعبين، هم: ثنائي خط الدفاع الفرنسي جان كلير توديبو وصامويل أومتيتي، والإسباني رافينيا ألكانتارا، والمهاجم الدنماركي مارتين برايثوايت، والإسباني كارليس ألينيا، واللاعب الشاب الموهوب ريكي بويج، الذي يواجه كومان انتقادات حادة من جانب جماهير برشلونة بسبب قرار الاستغناء عنه.

ويبقى ريكي بويج هو اللاعب الوحيد بين هؤلاء الستة الغير معروض للبيع، حيث أن القرار المتفق عليه داخل النادي هو إعارته فقط، أو أن يظل في فريق شباب برشلونة من أجل تجهيزه للفترة المقبلة.

ويسعى برشلونة الاستغناء عن بعض اللاعبين من أجل توفير الأموال للصفقات الجديدة قبل غلق باب الانتقالات في الخامس من شهر أكتوبر المقبل.

ووفقا لما نشرته تقارير إسبانية في الساعات الماضية فإن مسؤولي برشلونة يسعون لحسم بعض الصفقات الجديدة من خلال التعاقد مع لاعبين مثل الأمريكي سيرجينو ديست من أياكس أمستردام، والهولنديين ممفيس ديباي وجورجينو فينالدوم من ليون الفرنسي وليفربول الإنجليزي على الترتيب.

واستغنى النادي الكتالوني عن عدد من الأسماء، ولكن ذلك لم يربح النادي جراء بيعها باستثناء المدافع البرتغالي نيلسون سيميدو الذي انتقل إلى وولفرهامبتون الإنجليزي مقابل 30 مليون يورو، ولكنه ربح من جانب آخر من الرواتب الكبيرة التي كان يحصل عليها نجوم بحجم الأوروغوياني لويس سواريز والتشيلي أرتورو فيدال والكرواتي إيفان راكيتيتش.

المصدر: وكالات