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الشابة تاوسون تنهي مشوار برادي مبكرا في بطولة فرنسا المفتوحة

الرياضة

الشابة تاوسون تنهي مشوار برادي مبكرا في بطولة فرنسا المفتوحة
Reuters
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فجرت الدنماركية الشابة كلارا تاوسون، مفاجأة كبيرة في بطولة فرنسا المفتوحة للتنس، بفوزها على المصنفة 21 الأمريكية جنيفر برادي 6-4، و3-6، و9-7، في الدور الأول، اليوم الثلاثاء.

وقدمت تاوسون (17 عاما) الصاعدة من التصفيات، أداء جريئا، لتتفوق على برادي التي صعدت لقبل نهائي أمريكا المفتوحة مؤخرا.

وفشلت تاوسون حاملة لقب أستراليا المفتوحة للناشئين، في حسم المجموعة الثالثة والمباراة أكثر من مرة، لكنها لم تستسلم، وحققت ذلك في خامس نقطة للحسم، لتضيف اسمها إلى قائمة نجمات المستقبل.

وهذا هو أول ظهور للاعبة الدنماركية المصنفة 188 عالميا في القرعة الرئيسة لبطولة كبرى.

المصدر: رويترز

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