المصرية ميار شريف تحرج النجمة بليسكوفا قبل خروجها من رولان غاروس (فيديو)

أحرجت المصرية الشابة ميار شريف، بأدائها المميز، منافستها التشيكية كارولينا بليسكوفا، وذلك خلال مواجهتهما اليوم الثلاثاء، في الدور الأول من بطولة رولان غاروس الفرنسية للتنس.

وأظهرت المصرية المصنفة 172 عالميا، مقاومة كبيرة أمام التشيكية المصنفة رابعة عالميا والثانية في البطولة، في مشاركتها الأولى بالجدول الرئيسي لإحدى بطولات الغراند سلام الأربع الكبرى.

Upset brewing? 👀



World No. 172 Mayar Sherif grinds out a 56 minute first set 7-6(9) against Pliskova. #RolandGarrospic.twitter.com/OmtEODpmvd — Roland-Garros (@rolandgarros) September 29, 2020

ونجحت ميار البالغ عمرها 24 عاما، في كسب المجموعة الأولى بنتيجة 7-6، لكن بليسكوفا وبفضل عاملي الخبرة والتجربة، تمكنت من الرجوع في المجموعة الثانية، لتعدل النتيجة 6-7 و6-2، قبل أن تحسم المجموعة الثالثة الفاصلة، بواقع 6-4.

Pliskova résiste.



La 2e tête de série @KaPliskova survit à la menace égyptienne Mayar Sherif, 6-7(9) 6-2 6-4 et passe au 2e tour. #RolandGarrospic.twitter.com/wBk0MQzwlp — Roland-Garros (@rolandgarros) September 29, 2020

وتعد ميار شريف، أول لاعب مصري (رجل أو سيدة) على الإطلاق يصل إلى الدور الرئيسي من بطولة رولان غاروس العريقة للتنس، إحدى البطولات الأربع الكبرى.

وستلعب بليسكوفا في الدور المقبل مع اللاتفية يلينا أوستابينكو، التي تأهلت على حساب الأمريكية ماديسون برينغل، بفوزها عليها بنتيجة 6-2 و6-1.

المصدر: وكالات