مرتضى منصور يعلن تعاقد الزمالك مع نجم عربي جديد

أعلن رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك المصري لكرة القدم، مرتضى منصور، تعاقد فريقه مع التونسي حمزة المثلوثي، الذي سيدافع عن ألوان القلعة البيضاء انطلاقا من الموسم الجديد.

وقال منصور خلال حديثه مع مدرب الزمالك الجديد، البرتغالي جايمي باتشيكو، عقب توقيع الأخير أمس الاثنين على عقود تدريب الفريق الأبيض: "نمتلك عددا كبيرا من اللاعبين الدوليين، منهم ظهير المنتخب التونسي حمزة"، في إشارة منه إلى حمزة المثلوثي ظهير الصفاقسي التونسي.

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ويضم الزمالك في صفوفه العديد من النجوم العرب المنحدرين من دول شمال إفريقيا، على رأسهم الثنائي المغربي أشرف بنشرقي، ومحمد أوناجم، والدولي التونسي فرجاني الساسي.

ويستعد الزمالك لمواجهة الرجاء المغربي ذهابا وإيابا خلال الشهر المقبل، وذلك ضمن الدور نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا.

المصدر: وكالات