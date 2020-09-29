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شاهد.. ردة فعل غريبة لحكم مباراة ليفربول وأرسنال بعدما أهدر لاكازيت هدفا محققا

الرياضة

شاهد.. ردة فعل غريبة لحكم مباراة ليفربول وأرسنال بعدما أهدر لاكازيت هدفا محققا
The Anfield Talk @TheAnfieldTalk/Twitter.com
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انتشر فيديو طريف وغريب على مواقع التواصل الاجتماعي، للحكم كريغ باوسون، الذي أدار مباراة ليفربول وضيفه أرسنال، أمس الاثنين، في قمة المرحلة الثالثة من الدوري الإنجليزي.

وخلال إحدى الهجمات لنادي أرسنال، انفرد المهاجم الفرنسي ألكسندر لاكازيت بحارس مرمى نادي ليفربول، البرازيلي أليسون بيكر، الذي تصدى ببراعة لتسديدة لاكازيت، ليمنعه من تسجيل هدف محقق.

وظهر الحكم بعد إضاعة لاكازيت لتلك المحاولة وكأنه مستاء ومتحسر، وذلك من خلال الحركات التي قام بها بقدمه وجسده.

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وانتهت المباراة بفوز ليفربول بثلاثة أهداف لهدف واحد، علما بأن لاكازيت هو من تكفل بتسجيل هدف أرسنال الوحيد.

المصدر: RT

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