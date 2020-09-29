شاهد.. نجم ليفربول يلكم مدافع أرسنال أمام أعين الحكم

خطف السنغالي ساديو ماني الأضواء بأدائه وأيضا بلكمه أحد المدافعين خلال المباراة التي تغلب فيها فريقه ليفربول على أرسنال 3-1 قي قمة المرحلة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقدم ماني أداء رائعا وساهم في فوز فريقه بتسجيله الهدف الأول، كما نجا الدولي السنغالي من الطرد بعدما تدخل بعنف في حق الظهير الأيسر الاسكتلندي لنادي أرسنال، كيران تيرني.

Any other club and this is a red card. pic.twitter.com/tmA0AAHmJu — ☆ (@Lixinct) September 28, 2020

وتناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو يظهر فيه ماني وتيرني وهما يتسابقان للحصول على الكرة في الدقيقة الثالثة من المباراة، لكن النجم السنغالي تمكن من الحصول عليها بعدما لكم منافسه الاسكتلندي في لقطة غريبة.

وعلى الرغم من أن هذه اللقطة كانت أمام أعين الحكم المساعد وحكام الفيديو "فار"، فقد كان الحكم الرئيسي رحيما بماني، إذ اكتفى بمنحه بطاقة صفراء فقط.

وواصل ليفربول حملة الدفاع عن لقبه في مسابقة الدوري الإنجليزي، بعدما حقق فوزه الثالث تواليا في أول ثلاث جولات.

المصدر: RT