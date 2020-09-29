رسميا.. ليفربول يعير كاريوس إلى أونيون برلين

أعلن نادي ليفربول، حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، انتقال حارسه البديل الألماني لوريس كاريوس إلى أونيون برلين الألماني، على سبيل الإعارة حتى نهاية موسم 2021/2020.

وقال كاريوس، الذي بدأ مشواره في أكاديمية مانشستر سيتي الإنجليزي "أتطلع لفرصتي الجديدة في برلين، وأنا سعيد للعب مجددا في الدوري الألماني".

بدوره، قال مدير الكرة في برلين أوليفر رونهرت: "التوقيع مع لوريس كاريوس يعني ضمان حارس يملك خبرة محلية ودولية".

وحمل كاريوس (27 عاما)، ألوان ليفربول في 49 مباراة في مختلف المسابقات، بعد انتقاله من ماينتس في صيف 2016، وكان يتدرب مع تشكيلة المدرب يورغن كلوب في مطلع الموسم الحالي.

وحصد كاريوس شهرة "سلبية" كبيرة في نهائي دوري أبطال أوروبا 2018، عندما ارتكب سلسلة أخطاء فادحة أدت إلى خسارة ليفربول أمام ريال مدريد الإسباني 1-3 في إسطنبول.

وهذه هي المرة الثانية التي يعير فيها ليفربول كاريوس، بعد انتقاله بين 2018 و2020 إلى صفوف بشيكتاش التركي.

المصدر: وكالات