برشلونة يتخذ الخطوة الأولى من عملية حجب الثقة عن بارتوميو

أصدر نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم مساء اليوم الاثنين بيانا رسميا، حول حملة التوقيعات الأخيرة لحجب الثقة عن مجلس إدارة النادي برئاسة جوسيب بارتوميو.

وقال برشلونة في بيانه الرسمي: "وفقا لبروتوكولات التصويت على حجب الثقة، والمنصوص عليه في المادة 55 من النظام الأساسي للنادي، تم تعيين مجلس للرقابة على التصويت والمكون من عضوين من مجلس إدارة النادي، وأول عضوين يوقعان على الطلب، ومندوبا من الاتحاد الكتالوني".

وأضاف: "سيكون مجلس الإدارة مسؤولا عن الإشراف على العملية، من خلال الأعضاء التالية أسماؤهم: مارتا بلانا وجودري أرجيمي أعضاء مجلس الإدارة، جوردي فاري وجوسيب تريادو أول عضوين يوقعان على الطلب".

وتابع: "سيجتمع مجلس الإدارة في 29 سبتمبر في الساعة 9:30 صباحا، وفي غضون 10 أيام عمل، للتأكد من أن التصويت على الطلب قد استوفى جميع المتطلبات الضرورية، وله سبب وجيه ودعم كاف بين الأعضاء، على النحو المنصوص عليه في النظام الأساسي".

وأردف: "سيكون المجلس قادرا على إبطال الأصوات التي لن يتم التحقق من صحتها بشكل كاف، ولديه السلطة لإجراء الاستفسارات اللازمة للتأكد من صحتها".

وأتم: "إذا تم استيفاء جميع الطلبات، سيتم قبول الطلب، وسيقوم مجلس الإدارة بالدعوة للتصويت الذي يجب أن يتم في موعد لا يتجاوز 10 أيام عمل، وليس أكثر من 20 يوما، وإذا لم يتم استيفاء المتطلبات سيتم رفض طلب التصويت لحجب الثقة".

ونجحت حملة سحب الثقة من مجلس إدارة فريق برشلونة رئاسة بارتوميو في جمع التوقيعات المطلوبة للإطاحة بمجلس النادي الكتالوني.

وأعلن برشلونة يوم 17 سبتمبر الجاري، أن العضو جوردي فاري، المروج لحملة التصويت لسحب الثقة من الإدارة الحالية للنادي، توقيعات أعضاء النادي لدعم طلبهم في مكاتب خدمة مشجعي "البلوغرانا"، سلم إلى مكتب الخدمات في النادي 20 ألف و731 توقيعا للإطاحة برئاسة بارتوميو.

ويتجاوز هذا العدد الرقم المطلوب بـ 4.211 ألف توقيع، وإذا تم التحقق من صحة 16520 توقيعا على الأقل منها، سيتم تحديد موعد للتصويت في مقر النادي الكتالوني، وإذا صوت ثلثي الأعضاء لصالح سحب الثقة "دائما يكون التصويت 10% على الأقل من مجموع الأعضاء" حينها يجب على مجلس الإدارة برئاسة بارتوميو تقديم استقالته وإجراء انتخابات رئاسية جديدة.

المصدر: وكالات