صلاح وأوباميانغ وجها لوجه في ملحمة "أنفيلد"

تتجه أنظار الملايين من عشاق الساحرة المستديرة مساء اليوم الاثنين، صوب ملعب "أنفيلد" الذي سيكون مسرحا لمباراة القمة بين ليفربول وأرسنال، ضمن الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وستبدأ المباراة في تمام الساعة (19:00) بتوقيت غرينيتش، وسيديرها حكم الساحة الدولي الإنجليزي كريغ باوسون.

ويتقدم النجم المصري محمد صلاح هداف "الريدز" التشكيلة الأساسية، التي اختارها المدير الفني الألماني يورغن كلوب لمواجهة فريق "المدفعجية":

🔴 TEAM NEWS 🔴



One change to the starting XI from #CHELIV; Gomez replaces Henderson. Thiago misses out due to a minor fitness issue.#LIVARS — Liverpool FC (@LFC) September 28, 2020

بينما يقود المهاجم الغابوني بيير-إيميريك أوباميانغ هجوم أرسنال في التشكيلة الأساسية التي وضعها الإسباني ميكايل أرتيتا، المدير الفني لفريق "المدفعجية" لمواجهة "الريدز":

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ويحتل فريقا أرسنال وليفربول المركزين الثالث والرابع على الترتيب، في ترتيب الدوري برصيد 6 نقاط لكل منهما، قبل مواجهة اليوم.

المصدر: "twitter/LFC/Arsenal"