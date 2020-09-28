مانشستر سيتي يدفع ثمنا باهظا لضم مدافع برتغالي

أعلن نادي بنفيكا البرتغالي لكرة القدم، انتقال مدافعه روبن دياش إلى صفوف مانشستر سيتي الإنجليزي مقابل 68 مليون يورو.

وقال بنفيكا في بيان له إنه توصل إلى اتفاق مع مانشستر سيتي على انتقال دياش (23 عاما) إلى صفوفه مقابل 68 مليون يورو، إضافة إلى مكافآت بقيمة 3.6 ملايين يورو استنادا الى النتائج التي سيحققها فريق المدرب الإسباني جوسيب غوارديولا، موضحا أن الصفقة ستتم بعد الفحوص الطبية التي سيجريها اللاعب في مانشستر.

كما سينتقل الأرجنتيني نيكولاس أوتامندي (32 عاما) مدافع فريق مانشستر سيتي إلى صفوف بنفيكا، مقابل 15 مليون يورو.

وكان البرتغالي، جورج جيزوس، مدرب بنفيكا قد أوضح في نهاية الأسبوع الماضي، بأن رحيل روبن دياش أصبح ضرورة لتحقيق التوازن المالي للنادي بعد خسارته أمام باوك سالونيكي اليوناني (1-2) في الدور التمهيدي الثالث المؤهل إلى دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

يذكر أن روبن دياش فاز بلقب بطل الدوري البرتغالي مع بنفيكا العام الماضي، وهو العام ذاته الذي توج فيه مع منتخب بلاده بلقب النسخة الأولى لدوري أمم أوروبا لكرة القدم.

المصدر: وكالات