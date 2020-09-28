زوجة لاعب دولي تركي تعرض مليون دولار لتصفية زوجها

وجهت لياغمور، زوجة لاعب كرة القدم الدولي التركي السابق إمري أسيك، تهمة التخطيط لقتل زوجها، وعرضها 1.2 مليون دولار على قاتل محترف لتنفيذ الجريمة.

وتزوجت ياغمور (27 عاما) من أسيك في العام 2012، وأنجبا ثلاثة أطفال، لكن بعد اتهامها بإقامة علاقة غرامية، بدأ أسيك (46 عاما) في إجراءات الطلاق وهو ما دفع ياغمور للتخطيط لقتله.

وذكرت صحيفة "حريت" التركية، أنها حصلت على وثائق من مكتب المدعي العام، يزعم فيها إردي سنجر، عشيق ياغمور، أن الأخيرة حاولت في البداية حمله على قتل أسيك، قبل أن تتحول بدلا من ذلك إلى البحث عن قاتل محترف.

وقال سنجر للمدعي العام: "كانت لي علاقة مع ياغمور. كانت تفكر فقط في ميراثه.. طلبت مني قتله، لكنني رفضت".

وأضاف: "ذات مرة أحضرت لي قطعة من اللحم.. أرادت مني أن أطلق النار على اللحم. لقد حاولت إطلاق النار، لكنني حدقت ثم صرخت بغضب: لا يمكنك فعل ذلك".

وبعد رفض سنجر تنفيذ الجريمة، تقول الوثائق إن ياغمور قدمت سلاحا لقاتل مأجور، وطلبت منه تصفية زوجها، لكن قبل وقوع الجريمة، قام القاتل المأجور بفضح الزوجة، بعدما غير رأيه، وكشف كل شيء لأسيك، الذي أبلغ الشرطة والتي بدورها اعتقلت الزوجة وعشيقها ووجهت لهما تهمة محاولة القتل.

وسبق لأسيك أن لعب للأندية التركية الثلاثة الأشهر، وهي غالطة سراي، فينربخشة، وبيشكطاش، بالإضافة لخوضه 34 مباراة دولية مع منتخب تركيا.

المصدر: وكالات