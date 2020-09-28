حقيقة توجه الأهلي المصري للتعاقد مع المدرب الإيطالي الشهير سباليتي

كشفت تقارير إعلامية، حقيقة اقتراب المدرب الإيطالي الشهير لوتشيانو سباليتي، من تولي مسؤولية تدريب الأهلي المصري خلفا للمدير الفني الحالي السويسري رينيه فايلر المرتقب رحيله.

ونفت شبكة "بي إن سبورتس" الرياضية القطرية كل تلك الإشاعات، حيث أكدت أن سباليتي لم يتلق أي عرض رسمي من النادي الأهلي خلال الوقت الحالي.

وأضافت الشبكة عبر حسابها في موقع "تويتر": "مصادر مقربة من مدرب إنتر السابق لوتشانو سباليتي تنفي أن يكون قد تلقى عرضا لتدريب الأهلي وتؤكد رغبته في استئناف التدريب في إيطاليا".

#الأهلي🇪🇬 | مصادر مقربة من مدرب #إنتر🇮🇹 السابق لوتشانو سباليتي تنفي أن يكون قد تلقى عرضا لتدريب الأهلي وتؤكد رغبته في استئناف التدريب في إيطاليا#spalletti@beINSPORTS_news#Interpic.twitter.com/gnfhFwF84o — beIN SPORTS الإخبارية (@beINSPORTS_news) September 28, 2020

ومن المقرر أن يعلن الأهلي يوم الخميس المقبل، مصير مدربه السويسري رينيه فايلر، سواء بالاستمرار مديرا فنيا للفريق، أو رحيله.

وكانت تقارير صحفية مصرية بالإضافة إلى تأكيدات بعض الإعلاميين المقربين من القلعة الحمراء، قد كشفوا عن رغبة المدير الفني السويسري في الرحيل عن القيادة الفنية لـ""المارد الأحمر".

ووفقا لتلك الأنباء، فإن فايلر يرغب في الرحيل عن الأهلي بسبب مشاكل أسرية، ورغبته في التواجد بجانب أسرته في الفترة الحالية على خلفية تفشي وباء فيروس كورونا المستجد في العالم.

ورشحت تقارير عدة سبالتي، المدير الفني السابق لإنتر ميلان وروما الإيطاليين وزينيت بطرسبورغ الروسي، لتولي مسؤولية تدريب الأهلي خلال الفترة المقبلة.

ولم يشرف المدرب الإيطالي المخضرم البالغ عمره 61 عاما، على أي فريق منذ انفصاله عن إنتر ميلان صيف العام الماضي.

المصدر: "بي إن سبورتس" + وكالات