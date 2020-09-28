شاهد.. نيمار يشعل مواقع التواصل بمراوغة مذهلة في مباراة ريمس

قدم النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، لمحات فنية رائعة خلال المباراة التي جمعت فريقه باريس سان جيرمان بمضيفه ستاد ريمس، أمس الأحد في المرحلة الخامسة من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

وتألق نيمار بشكل مذهل في المباراة، وأربك مدافعي ريمس بمراوغاته المثيرة الممتعة.

وتناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، لقطتين رائعتين لنيمار، حيث يظهر في الأولى وهو يخترق دفاعات ريمس ببراعة، لكنه سدد الكرة خارج الخشبات الثلاث.

This could have been a puskas goal from Neymar ffs pic.twitter.com/BuCRloLRQF — Galu (@PSGalu) September 27, 2020

كما قدم نجم منتخب "السامبا"، فاصلا مهاريا مذهلا في لقطة ثانية، حيث قام بمراوغة أحد اللاعبين من خلال تمرير الكرة من خلف القدم الثابتة له، وأثارت هذه اللقطة بالتحديد، إعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين تناقلوها على نطاق واسع.

Neymar pulling out all the tricks tonight.



🎩 pic.twitter.com/wxzOtWMQdh — Regista (@Regista) September 27, 2020

None of these man can chat to #Neymar 🤮 pic.twitter.com/4u8zinnIhn — Rants (@rantsnbants) September 27, 2020

وعلى الرغم من أن نيمار لم ينجح في هز شباك ريمس، فقد تمكن سان جيرمان من الفوز بهدفين نظيفين من توقيع المهاجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي.

وكان نيمار، غاب عن آخر مباراتين لسان جيرمان بسبب الإيقاف على خلفية حصوله على بطاقة حمراء في مواجهة مارسيليا في الجولة الثالثة، إثر اعتدائه بالضرب على المدافع ألفارو غونزاليس.

المصدر: وكالات