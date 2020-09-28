رونالدو يواصل كتابة التاريخ في عالم كرة القدم برقم غير مسبوق

واصل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم يوفنتوس، كتابة التاريخ في عالم كرة القدم، من خلال تحطيم أرقام قياسية وتسجيل إنجازات فريدة.

وأحرز رونالدو هدفين في المباراة التي تعادل فيها فريقه يوفنتوس مع مضيفه روما أمس الأحد 2-2، في الجولة الثانية من الدوري الإيطالي، ليحقق النجم البرتغالي رقما فريدا في سجلات كرة القدم.

وذكرت شبكة "سكواكا" العالمية المختصة في أرقام وإحصائيات كرة القدم، أن رونالدو رفع رصيده من الأهداف إلى 450 هدفا في الدوريات الخمسة الكبرى (إنجلترا، إيطاليا، إسبانيا، فرنسا، ألمانيا)، ليصبح بذلك أول لاعب في التاريخ يحقق هذا الإنجاز.

Cristiano Ronaldo is the first player in history to score 450 goals across Europe's big five leagues.



Reaching the milestone with a trademark header. ✈️ pic.twitter.com/Tc3NyoVcau — Squawka Football (@Squawka) September 27, 2020

وسجل رونالدو أهدافه الـ450 في الدوري الإنجليزي، الذي لعب فيه مع مانشستر يونايتد بين العامين 2004 و2008، والدوري الإسباني الذي حمل فيه قميص ريال مدريد (2009-2018)، والدوري الإيطالي الذي ينشط فيه "الدون" منذ موسم 2018/2019.

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المصدر: Squawka Football