شاهد.. رونالدو يقفز عاليا ليحرز هدفا مذهلا

أنقذ كريستيانو رونالدو، فريقه يوفنتوس من السقوط أمام مضيفه روما، في المباراة التي جمعت الفريقين أمس الأحد في المرحلة الثانية من الدوري الإيطالي، وانتهت بالتعادل الإيجابي 2-2.

وسجل رونالدو هدفي يوفنتوس في الدقيقتين 44 و69، وأحرز النجم البرتغالي هدفه الثاني بطريقة رائعة، حيث قفز فوق جميع مدافعي روما، ليتصدى لكرة عرضية من زميله البرازيلي دانيلو، ويضعها بضرية رأسية مركزة في الشباك.

Ronaldo 🇵🇹 scores! 10 man Juventus are level against Roma. 2-2

Boy that leap 😮#RomaJuvepic.twitter.com/keVy8wfdrT — RouteOneFootball (@Route1futbol) September 27, 2020

وبهذه الثنائية، رفع رونالدو البالغ عمره 35 عاما، عدد أهدافه هذا الموسم في الدوري الإيطالي إلى ثلاثة في أول جولتين.

وهذه هي المرة الرابعة في مسيرته الاحترافية، التي ينجح فيها "الدون" في هز الشباك في المرحلتين الأولى والثانية للموسم، بعد 2009، و2011، و2014.

المصدر: RT