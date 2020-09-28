سقوط مدو لبايرن ميونخ في الدوري الألماني (فيديو)

تعرض نادي بايرن ميونخ لهزيمة مفاجئة وثقيلة أمام مضيفه هوفنهايم بأربعة أهداف مقابل هدف واحد، في مباراة أقيمت أمس الأحد، في إطار الجولة الثانية من الدوري الألماني لكرة القدم.

وأحرز رباعية هوفنهايم كل من إرمين بيشاكشيتش، ومؤنس دبور، وأندري كراماريتش (هدفين)، في الدقائق 16، 24، 77، و92 على الترتيب، بينما سجل جوشوا كيميتش، هدف البايرن الوحيد، في الدقيقة 36.

البايرن | هوفنهايم



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pic.twitter.com/b9yrP57anr — منبر البايرن ميديا (@nmedia_m) September 27, 2020

ومني بذلك العملاق البافاري، الذي توج في الموسم المنقضي بثلاثية تاريخية (الدوري الألماني وكأس ألمانيا ودوري أبطال أوروبا)، بأول خسارة له في الدوري الألماني، منذ السابع من ديسمبر 2019.

وتجمد رصيد البايرن بعد هذه الخسارة المفاجئة عند ثلاث نقاط، في المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الألماني، فيما رفع هوفنهايم رصيده إلى ست نقاط في الصدارة.

المصدر: RT