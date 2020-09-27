بهدفي إيكاردي.. باريس سان جيرمان يصحو أمام ستاد ريمس (فيديو)

سجل المهاجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي ثنائية، ليقود سان جيرمان إلى فوز ثالث تواليا على رينس 2-0 خارج ملعبه في ختام المرحلة الخامسة من بطولة فرنسا لكرة القدم.

وكان فريق العاصمة استهل مشواره في الدوري هذا الموسم بخسارتين تواليا أمام لنس ومرسيليا قبل ان يحقق ثلاثة انتصارات مؤكدا صحوته في الفترة الاخيرة.

وأشرك مدرب سان جيرمان الألماني توماس توخيل رباعي خط الهجوم المؤلف من كيليان مبابي وإيكاردي والبرازيلي نيمار والأرجنتيني أنخل دي ماريا علما بان الأخير خاض آخر مباراة له قبل إيقافه أربع مباريات لبصقه على أحد لاعبي مرسيليا في مباراة الكلاسيكو.

وجاء هدف إيكاردي الأول بعد مجهود فردي من مبابي الذي راوغ لاعبين قبل أن يمرر باتجاه الأرجنتيني فتخلص الأخير من أحد المدافعين قبل أن يسدد على يمين حارس رينس الصربي بريدراغ رايكوفيتش (9).

L’ouverture du score du #PSG sur un service de Kylian pour Mauro Icardi. 💥 #SDRPSGpic.twitter.com/dQkAlTb0rF — Mbappé Side (@Mbappe_Side) September 27, 2020

doublé de Mauro Icardi, seul au deuxième poteau, j’ai l’impression d’être en novembre 2019 mdrr pic.twitter.com/6zHYYnu62H — Antoine🧬 (@JR10Antoine) September 27, 2020

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ومرة جديدة مرر الألماني يوليان دراكسلر كرة ماكرة داخل المنطقة إلى مبابي قبل أن يمررها الأخير متقنة باتجاه إيكاردي المتربص أمام المرمى فتابعها داخل لاشباك معززا تقدم فريقه (62).

ورفع بي إس جي رصيده إلى 9 نقاط ليقفز للمركز السابع، بينما تجمد رصيد ريمس عند نقطة في المركز 19 (قبل الأخير).

المصدر: "أ ف ب"