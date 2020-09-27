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ثنائية رونالدو سلاح يوفنتوس بوجه السقوط أمام روما (فيديو)

الرياضة

ثنائية رونالدو سلاح يوفنتوس بوجه السقوط أمام روما (فيديو)
Reuters ALBERTO LINGRIA
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عاد يوفنتوس بتعادل ثمين أمام مضيفه روما 2-2 في المباراة التي جمعتهما الأحد على ملعب الأوليمبيكو، في إطار منافسات الجولة الثانية من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وأحرز  فيرتو هدفي روما بالدقائق (31) من ركلة جزاء، و(45+2).

بينما سجل كريستيانو رونالدو هدفي السيدة العجوز بالدقائق (44) من ركلة جزاء، و(69).

وسجل جوردان فيريتو الهدف الأول من ركلة جزاء (31) ورد رونالدو بذات الطريقة (44) قبل أن يعود الفرنسي ليمنح التقدم لفريقه مرة أخرى سريعا (45+1).

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وأثبت رونالدو مجددا أنه السلاح الأساسي لفريقه بإدراكه التعادل (69) بعد 7 دقائق فقط من طرد زميله الفرنسي رابيو إثر تلقيه الإنذار الأصفر الثاني.

وبتعادل الفريقين، رفع يوفنتوس رصيده إلى 4 نقاط بالمركز الخامس، بينما رفع روما رصيده إلى نقطة واحدة بالمركز الثالث عشر.

المصدر:"وكالات" 

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