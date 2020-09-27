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المغربي حمد الله يعادل رقما مميزا في دوري أبطال آسيا (فيديو)

الرياضة

المغربي حمد الله يعادل رقما مميزا في دوري أبطال آسيا (فيديو)
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نجح المهاجم المغربي عبد الرزاق حمد الله نجم نادي النصر السعودي، في معادلة الرقم التاريخي للتسجيل في مباريات متتالية بدوري أبطال آسيا لكرة القدم.

وقاد حمدالله فريقه للفوز أمام مواطنه التعاون 1-0 الأحد بدور ال16 من البطولة القارية.
وأصبح حمدالله ثاني لاعب يسجل في 9 مباريات متتالية في بطولة دوري أبطال آسيا مناصفة مع اللاعب البرازيلي هالك.

وسجل حمدالله اليوم هدفه رقم 10 تواليا في 9 مباريات.

ولحق والنصر بالاهلي السعودي وباختاكور الاوزبكستاني وبرسيبوليس الإيراني الذين تأهلوا على حساب شباب الأهلي الإماراتي واستقلال طهران الإيراني والسد القطري على التوالي.

وتسحب قرعة الدور ربع النهائي الاثنين في العاصمة القطرية، على أن تقام مباراتا ربع النهائي الأربعاء ومباراة نصف النهائي السبت المقبل.

المصدر: "وكالات"

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