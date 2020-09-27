ميلان يحرز رقما من زمن كابيلو أمام مضيفه كروتوني

حقق ميلان رقما غاب عنه منذ 24 عاما، وذلك بعد فوزه على مضيفه كروتوني 2-0 في المباراة التي جمعت الفريقين الأحد، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الإيطالي.

وعلى إستاد إيزيو سكيدا، سجل للضيوف فرانك كيسي (45) من ضربة جزاء وإبراهيم دياز (50).



وبهذا الفوز، احتل ميلان بإجمالي 6 نقاط الوصافة بفارق الأهداف فقط عن نابولي المتصدر مؤقتا، في انتظار انتهاء باقي منافسات الجولة.

وفي المقابل، استقر كروتوني في قاع الترتيب برصيد فارغ، بعد خسارتين متتاليتين.

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وبحسب شبكة "أوبتا" للإحصائيات، فإن ميلان لم يتعرض للهزيمة في آخر 17 مباراة بجميع المسابقات، حيث فاز في 13، وتعادل في 4.



ولم يصل ميلان إلى هذا الرقم منذ شهر مارس من عام 1996، وتحديدا تحت قيادة المدرب فابيو كابيلو، حيث وصل وقتها إلى 27 مباراة متتالية دون هزيمة.



المصدر: "وكالات"