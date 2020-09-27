نجل الأسطورة شوماخر يقترب من اللقب ومن مقعد في الفورمولا واحد

اقترب الألماني ميك شوماخر نجل أسطورة سباقات الفورمولا واحد مايكل خطوة إضافية من الفوز بلقب بطولة "فيا" فورمولا 2 لموسم 2020.

وأحرز ميك شوماخر المركز الأول في السباق الرئيسي على حلبة سوتشي الروسية، ما يعزز من حظوظه بالحصول على مقعد في الفورمولا واحد مع فريق ألفا روميو في الموسم المقبل.

وهو الفوز الثاني هذا الموسم لشوماخر الابن (21 عاما) بعد أول حققه على حلبة مونزا الإيطالية في الخامس من الشهر الحالي.

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ونجح ميك في اجتياز خط النهاية على الحلبة الروسية التي تستضيف الجولة العاشرة من "الفئة الأولى"، في المركز الأول بعد 28 لفة متقدما على سائق فريق كارلين الياباني يوكي تسونودا بفارق 6,3 ثوان، فيما حل البريطاني كالوم إيلوت ثالثا بفارق 9,4 ثوان.

وسمح هذا الفوز لميك بتصدر الترتيب العام للسائقين برصيد 186 نقطة، متقدما بفارق 20 نقطة إيلوت (168).

وبات نجل "البارون الأحمر" قبلة أنظار فريق ألفا روميو (ساوبر سابقا) الذي يتزود بمحركات فيراري، وأحد أبرز المرشحين للحصول على مقعد في البطولة العالمية، لا سيما أن الحظيرة السويسرية لم تعلن بعد عن أسماء سائقيها للعام المقبل.

وتوج شوماخر الابن بطلا لسلسلة سباقات فورمولا 3 في عام 2018، كما حل في المركز الـ 12 في الترتيب النهائي لسائقي الـ "فورمولا 2" العام الماضي، مع انتصار يتيم في عامه الأول في البطولة الرديفة.

المصدر: "أ ف ب"