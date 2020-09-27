 
مباشر
عاجل
لافروف وتشاووش أوغلو يبحثان تفاقم الأوضاع بين أذربيجان وأرمينيا

برشلونة يكسب الرهان أمام بايرن ميونخ على ضم لاعب

الرياضة

برشلونة يكسب الرهان أمام بايرن ميونخ على ضم لاعب
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/otc1

حسم الأمريكي سيرجينو ديست، ظهير أياكس أمستردام، وجهته خلال الموسم المقبل بين برشلونة الإسباني وبايرن ميونخ الألماني.

وذكرت إذاعة "راك" الإسبانية أن ديست ودع زملاءه في أياكس تمهيدا للسفر إلى برشلونة لإعلان انتقاله إلى صفوف النادي الكتالوني.

وأشارت الصحيفة إلى أن اللاعب سيصل الأحد، ويخضع للفحص الطبي، إلا أنه بسبب خوض الفريق الكتالوني مواجهة ضد فياريال فسوف يتم الإعلان الرسمي عن الصفقة الاثنين.

إقرأ المزيد
رسميا.. الكشف عن قميص سواريز داخل صفوف أتلتيكو مدريد (فيديو وصور)
رسميا.. الكشف عن قميص سواريز داخل صفوف أتلتيكو مدريد (فيديو وصور)

ووفقا لشبكة "ESPN" العالمية، فإن مسؤولي برشلونة حسموا صفقة ديست صاحب الـ 19 عاما مقابل 20 مليون يورو بالإضافة إلى 5 ملايين متغيرات.

وفي حالة حسم التعاقد مع ديست، سيفوز بذلك برشلونة في معركته مع بايرن ميونخ، الذي حاول هو الآخر الحصول على خدمات موهبة أياكس.

المصدر:"وكالات"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا