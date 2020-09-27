برشلونة يكسب الرهان أمام بايرن ميونخ على ضم لاعب

حسم الأمريكي سيرجينو ديست، ظهير أياكس أمستردام، وجهته خلال الموسم المقبل بين برشلونة الإسباني وبايرن ميونخ الألماني.

وذكرت إذاعة "راك" الإسبانية أن ديست ودع زملاءه في أياكس تمهيدا للسفر إلى برشلونة لإعلان انتقاله إلى صفوف النادي الكتالوني.

وأشارت الصحيفة إلى أن اللاعب سيصل الأحد، ويخضع للفحص الطبي، إلا أنه بسبب خوض الفريق الكتالوني مواجهة ضد فياريال فسوف يتم الإعلان الرسمي عن الصفقة الاثنين.

📰[RAC1 🥇] | Sergino Dest will fly to Barcelona tomorrow. He has said goodbye to his teammates. pic.twitter.com/928JMudhlZ — BarçaTimes (@BarcaTimes) September 26, 2020

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ووفقا لشبكة "ESPN" العالمية، فإن مسؤولي برشلونة حسموا صفقة ديست صاحب الـ 19 عاما مقابل 20 مليون يورو بالإضافة إلى 5 ملايين متغيرات.

وفي حالة حسم التعاقد مع ديست، سيفوز بذلك برشلونة في معركته مع بايرن ميونخ، الذي حاول هو الآخر الحصول على خدمات موهبة أياكس.

المصدر:"وكالات"