جائزة روسيا الكبرى.. هاميلتون ينطلق من الصدارة للمرة الـ96

سينطلق البريطاني لويس هاميلتون الباحث عن معادلة رقم الأسطورة الألماني مايكل شوماخر المتوج بلقب 91 سباقا، من المركز الأول في جائزة روسيا الكبرى الأحد في سوتشي.

وتفوق بطل العالم ست مرات على متن سيارة مرسيدس بلفة رائعة بزمن قدره (1:31.304 دقيقة)، وبفارق 563 بالألف من الثانية عن سائق ريد بول الهولندي ماكس فيرشتابن، و652 بالألف من الثانية عن زميله الفنلندي فالتيري بوتاس.

وسينطلق هاميلتون الذي عانى في الجولة التأهيلية الثانية، للمرة الـ96 في مسيرته الزاخرة من المركز الأول.

وبعد تتويجه الأخير في جائزة توسكانا الكبرى، رفع السائق الموهوب رصيده إلى 190 نقطة بفارق 55 نقطة عن زميله بوتاس، في موسم يشهد تراجعا رهيبا لفريق فيراري، حيث يقبع شارل لوكلير من موناكو في المركز الثامن وبطل العالم أربع مرات الألماني سيباستيان فيتل في المركز الثالث عشر.

BREAKING: @LewisHamilton takes pole at Sochi!



The reigning world champion takes the 96th pole of his F1 career, ahead of Max Verstappen (P2) and Valtteri Bottas (P3)#RussianGP 🇷🇺 #F1pic.twitter.com/zHOQ5DPQgm — Formula 1 (@F1) September 26, 2020

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وبحال فوز مرسيدس في المدينة التي استضافت الألعاب الأولمبية الشتوية في 2014، ستصبح أول فريق يحرز سبعة انتصارات متتالية في جائزة كبرى واحدة.

ومنذ اعتماد سباق سوتشي ضمن الروزنامة العالمية، لم يسرق الفوز من هاميلتون، المتوج أربع مرات في سوتشي، سوى زميله السابق بطل العالم لموسم واحد الألماني نيكو روزبرغ في 2016 وزميله الحالي بوتاس في 2017.

وستكون المرحلة العاشرة من بطولة هذا الموسم الذي تأجل انطلاقه من مارس حتى يوليو بسبب تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد، أول سباق لهذا الموسم يقام بحضور الجمهور بعدما كشف مروجو السباق الروسي الذي تحتضنه حلبة سوتشي، أنهم باعوا 30 ألف تذكرة لسباق الأحد.

المصدر: "أ ف ب"