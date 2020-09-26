تغريم مجدي عبد الغني بقضيتين جديدتين حول تسليم ميراث

قضت محكمة جنح الدقي، السبت، بتغريم الكابتن مجدي عبد الغني، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق في قضيتين جديدتين متعلقتين بخلافات ميراث مع أقاربه.

وجاء منطوق الحكم كالآتي: أصدرت المحكمة الحكم بـ100 ألف جنيه وكفالة ألفين جنيه في القضية المقيدة برقم 12102 سنة 2020، كما قضت بتغريمه 100 ألف جنيه في القضية المقيدة برقم 12103 سنة 2020 وكفالة ألفين جنيه.

وكان مجدي عبد الغني لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، أوضح أن مجموعة الأحكام القضائية الصادرة ضده من محكمة جنح الدقي، بسبب خلافات الميراث، هي أحكام غيابية "أول درجة"، وأنه بمجرد الطعن عليها تبدأ القضية من جديد.

وتابع عبد الغنى في رده أنه ليس الخصم الوحيد في هذه القضايا، وأن هناك ورثة آخرين وهو واحد منهم، حول حقوق مالية يرى أنها خاصة بهم، وأنهم لجأوا بدورهم إلى القضاء، وكلهم ثقة بأحكامه العادلة.

وأضاف عبد الغني، القضايا المتداولة بين الورثة قضايا عديدة وننتظر الكلمة الفاصلة من القضاء المصري العادل الملزم لنا جميعا وكل طرف يبحث عن حقه فيها.

المصدر:" اليوم السابع"