السيناتور باكياو يعيد ماكغريغور إلى حلبات النزال

يرغب أسطورة الملاكمة العالمية الفلبيني ماني باكياو بخوض نزال مع نجم الفنون القتالية المختلطة الإيرلندي كونور ماكغريغور العام المقبل في الشرق الأوسط.

وقال جايك جوسون مساعد باكياو الخاص في بيان، السبت: "من أجل ضحايا الفلبين جراء "كوفيد-19"، السيناتور ماني باكياو سيقاتل نجم UFC (بطولة القتال القصوى) كونور ماكغريغور العام المقبل"، مشيرا إلى أن المفاوضات لا تزال سارية.

وتابع جوسون أن النزال قد يقام في الشرق الأوسط بعد انحسار جائحة فيروس كورونا المستجد، مضيفا أن باكياو سيتبرع بجزء من الجائزة المالية لضحايا الفيروس في الفلبين.

وقال شون غيبونز مروج باكياو لوكالة "فرانس برس" في وقت سابق في لوس أنجلوس إن بطل العالم كان يفكر في عودة محتملة للقتال مع ماكغريغور، رغم أن التوصل إلى إتفاق كان "طريقه طويلا".

وكتب ماكغريغور البالغ 32 عاما الجمعة عبر حسابه على "تويتر": "سأخوض نزالا في الملاكمة مع ماني باكياو في الشرق الأوسط".

وأضاف: "سيكون شرفا حقيقيا أن أكون قد واجهت اثنين من أفضل الملاكمين في العصر الحديث"، في إشارة إلى الأمريكي فلويد مايويذر.

It will be a true honour to have faced two of the greatest boxers of the modern era, afraid of a fight. — Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) September 25, 2020

ولم يخض باكياو البالغ 41 عاما أي نزال منذ فوزه بلقب وزن "ويلتر" (بين 63,5 كلغ و66,7 كلغ) أمام الأميركي كيث ثورمان ضمن منافسات رابطة الملاكمة العالمية WBA في يوليو من العام الماضي في لاس فيغاس.

وستضمن المواجهة ضد ماكغريغور، الذي واجه ملك وزن الوسط فلويد مايويذر في نزال عام 2017، أموالا باهظة لباكياو الذي يقترب من نهاية مسيرته اللامعة.

Conor McGregor is in "serious talks" to fight Manny Pacquiao, per @arielhelwani



The match would take place in late December or early January, potentially in the Middle East. pic.twitter.com/87RbXW8xaQ — Bleacher Report (@BleacherReport) September 25, 2020

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وقال غيبونز إنه على الرغم من خسارته بالضربة القاضية أمام مايويذر في أول ظهور له في الملاكمة، فقد أظهر ماكغريغور أنه قادر على تحدي "أفضل الملاكمين في العالم".

ونجح باكياو في الجمع بين حياته المهنية والسياسية، حيث يشغل منصب السيناتور في مجلس الشيوخ، في حين يستمر في المنافسة داخل الحلبة على أعلى المستويات.

انتقل الى عالم الاحتراف في سن المراهقة منذ 25 عاما وفي مسيرته 62 انتصارا، سبع هزائم وتعادلان مع 39 ضربة قاضية.

يذكر أن كونور ماكغريغور، أعلن في الـ7 من يونيو 2020، وضع حد لمسيرته الاحترافية وذلك للمرة الثالثة.

المصدر: "وكالات"