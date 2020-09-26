الكشف عن رقم قميص المغربي حكيمي مع إنتر ميلان بعد اختفاء الرقم 55

كشف إنتر ميلان الإيطالي، عن رقم قميص المدافع المغربي أشرف حكيمي، الظهير الأيسر للنيراتزوري، المنضم خلال موسم الانتقالات الصيفي الحالي.

وقال النادي الإيطالي عبر حسابه على "تويتر"، إن أشرف حكيمي سيرتدي القميص رقم 2، وبالتالي فمن المتوقع أن يظهر به اليوم السبت، أمام فيورنتينا في الجولة الثانية من الدوري الإيطالي.

وكان حكيمي قد فضل الانتظار إلى حين رحيل دييغو جودين، وذلك من أجل الحصول على القميص رقم 2، رغم أنه كان يرتدي القميص رقم 5 في بوروسيا دورتموند.

2️⃣ | NUMBER



Check out the shirt number @AchrafHakimi has picked!



Personalise your own Home Jersey here 👉 https://t.co/QlcZW6EVoKpic.twitter.com/Mfy62ej0WX — Inter (@Inter_en) September 25, 2020

إقرأ المزيد

وانضم حكيمي رسميا إلى صفوف إنتر قادما من ريال مدريد في صفقة انتقال دائمة، لمدة 5 سنوات مقبلة، سيحصل فيها على 5 ملايين يورو كراتب سنوي في الموسم الواحد.

وخاض حكيمي المباريات الاستعدادية لإنتر ميلان، بالقميص رقم 55، ولكن مع انطلاق الموسم الجديد رسميا السبت، اضطر النادي الإيطالي لمنحه رقما آخر أصغر من (23) حتى يخوض به بقية الموسم.

ونشر النادي صورة لحكيمي وقميصه الجديد، قبل أن يختفي المنشور من جميع حسابات النيراتزوري بمواقع التواصل وقنوات النادي الرسمية، في لفتة أثارت حالة من الجدل.

المصدر: twitter\Inter_en